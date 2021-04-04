13 компаній з Львівщини потрапили до списку юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції за рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня цього року. Ці фірми пов’язані з екс-начальником Рава-Руської митниці та екс-депутатом Львівської облради Іваном Бокалом і відомим у кримінальних колах Володимиром Дідухом («Морда»). Обидва опинилися у списку «топ-10» українських контрабандистів, про застосування санкцій проти яких стало відомо у п'ятницю ввечері.

Список фірм, щодо яких застосовані санкції, оприлюднений в указі президента Володимира Зеленського від 3 квітня, яким введено в дію згадане рішення РНБО. Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій та дозволів на діяльність компаній та інші заходи.

До переліку із 79 юридичних осіб, щодо яких застосовані економічні санкції та інші обмежувальні заходи, потрапили 13 фірм з Львівщини:

1. ТзОВ «Грумбо». Зареєстроване у Львові, вул. Городоцька, 224. За даними YouControl, фірма створена три місяці тому. Як основний вид вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Її власником є львів’янин Андрій Юр.

2. ТзОВ «Магнез». Зареєстроване у Львові, вул. Городоцька, 224 п’ять місяців тому. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Кінцевий бенефіціарний влансик – львів’янин Владислав Олесюк.

3. ТзОВ «Фючерайз». Зареєстроване три місяці тому у Львові, вул. Конюшинна, 10. Як основний вид вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцевий бенефіціарний власник – львів’янин Ігор Огоновський.

4. ТзОВ «Равтранс Логістик». Зареєстроване понад п’ять років тому у місті Рава-Руська, вул. Коновальця, 27. Здійснює діяльність у сфері ремонту та надання в оренду вантажного транспорту. Засновниками фірми є мешканці Жовківщини Ганна та Василь Бокало.

5. ТзОВ «Сервісцентробуд». Зареєстроване понад 13 років тому у Львові, вул. Кульпарківська, 93. Як основний вид діяльності вказане «загальне прибирання будинків». Серед інших видів діяльності – оптова торгівля та надання в оренду нерухомості. Її засновниками є мешканці Жовківщини Ганна та Мар’яна Бокало.

6. ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс». Зареєстроване 23 роки тому у місті Рава-Руська, вул. Коновальця, 27. Займається обслуговуванням, ремонтом та наданням в оренду вантажних автомобілів. Засновники – мешканці Жовківщини Ганна Бокало та Віктор Гнідець.

7. ТзОВ «Екогарант». Зареєстроване 13 років тому у Львові, вул. Кульпарківська, 93. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновник фірми – мешканець Жовківщини Михайло Сліпець.

8. ТзОВ «Рава Тір Сервіс». Зареєстроване понад 16 років тому у місті Рава-Руська, вул. Коновальця, 27. Здійснює технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Кінцеві бенефіціарні власники фірми – мешканці Рави-Руської Ганна та Володимир Пельц та мешканець Жовківщини Василь Бокало.

9. ТзОВ «Імперопт Торг». Зареєстроване чотири місяці тому у Львові, вул. Під Голоском, 6, офіс 38. Як основний вид діяльності вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцевий бенефіціарний власник – мешканець Хмельницької області Ігор Лавров.

10. ТзОВ «Інтерімп». Зареєстроване чотири місяці тому у Львові, просп. В. Чорновола, 45А, корпус 12. Як основний вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцевий бенефіціарний влансик – мешканка прильвівського села Липники Тетяна Кіц.

11. ТзОВ «Воллі Вест». Зареєстроване три місяці тому у Львові, вул. Конюшинна, 2Б. Основний вид діяльності – «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцевий бенефіціарний власник – львів’янка Стефанія Бокало.

12. ТзОВ «Експром-Торг». Зареєстроване чотири місяці тому у Львові, вул. Керченська, 8. Як основний вид вказана «діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами». Кінцевий бенефіціарний власник – львів’янка Олександра Даниляк.

13. ТзОВ «Джарум». Зареєстроване вісім місяців тому у Львові, вул. Скляна, 11А. Здійснює діяльність у сфері неспеціалізованої оптової торгівлі. Кінцевий бенефіціарний власник – мешканець Хмельницького Сергій Біда.

Як раніше повідомлялося, Рада нацбезпеки і оборони України (РНБО) на своєму засіданні у п'ятницю, 2 квітня, запровадила персональні санкції проти «топ-10» українських контрабандистів. У десятці санкційних контрабандистів опинилося двоє львів'ян: Володимир Дідух («Вова Морда») та екс-начальник Рава-Руської митниці та екс-депутат Львівської обласної ради від «Сильної України» Іван Бокало.