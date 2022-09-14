Даниїл Меньшиков очолював Львівську митницю з грудня 2021 року до серпня цього року

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшук у помешканні колишнього керівника Львівської митниці 33-річного Данііла Меньшикова. Обшук проводили у рамках кримінальної справи у вівторок, 13 вересня. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у ДБР.

Відомо, що обшуки проводили за місцем проживання Данііла Меньшикова, а також ще декількох посадовців Львівської митниці у справі про махінації під час оформлення автомобілів.

Пізніше ДБР підтвердили факти обшуків у Меньшикова і його заступників, а також те, що вони пов'язані з незаконним звільненням від сплати митних платежів за ввезені з-за кордону автомобілі. З'ясувалося, що львівські митники застосовували пільгову схему розмитнення ще кілька днів після її скасування.

«З 1 липня 2022 року Верховна Рада скасувала своє рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів, що ввозяться в країну, однак працівники одного з митних постів Львівської митниці цього «не помітили». За оперативними даними, вони ще майже тиждень у липні оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою», – вказано у повідомленні ДБР.

За цією схемою вдалося завезти до України без сплати мита понад 60 автомобілів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів. Загальна сума завданих збитків ще встановлюється.

ДБР провело обшуки вдома у Данііла Меньшикова та його заступників

Саме у межах цієї кримінальної справи працівники ДБР провели обшуки на території одного з митних постів, а також у помешканнях колишнього керівника Львівської митниці та його заступників. Під час обшуків слідчі вилучили копії документів та чорнові записи, мобільні телефони та готівку.

Нагадаємо, що Данііл Меньшиков перебував на посаді в.о. керівника Львівської митниці з грудня 2021 року. У серпні 2022 року його замінив Олег Шахрай.