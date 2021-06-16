Прикриття використовує, зокрема. син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков

Посадовці Офісу президента і близьке оточення очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова використовують на своїх автомобілях несправжні номерні знаки, хоча не мають на це законних прав. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Зокрема, йдеться про першого помічника президента Сергія Шефіра. На авто, яким він користується, висить номерний знак, який, за даними Головного сервісного центру МВС, не зареєстрований в жодній обліковій базі МВС. Номери прикриття на своїх авто використовує також керівник ОП Андрій Єрмак.Журналістам вдалося зафіксувати зміну щонайменше два комплекти номерних знаків.

Крім того, авто Єрмака супроводжує інший автомобіль – Toyota, і його номерні знаки зареєстровані за іншим авто. Можна було б припустити, що Єрмак перебуває під охороною Управління державної охорони (вони мають право використовувати подібні номери). Але в УДО на запит журналістів відповіли, що охорону керівнику Офісу Президента не надавали. Не облікований номерний знак встановлений також на автівці заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

«Прикриття» використовує і син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков. Журналісти зафіксували, що номери прикриття використовуються на авто, яке регулярно його супроводжує.

Але після запиту журналістів до Головного сервісного центру МВС номери на автівці сина Авакова змінили. Щоправда, новий номерний знак зараз зареєстрований за причепом. Колишній народний депутат, бізнес-партнер родини Авакова Ігор Котвіцький також користується автомобілями, на яких висять несправжні номерні знаки. Йдеться про Mercedes та авто супроводу Toyota Land Cruiser.

Авто, яким користується народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива теж має несправжні номерні знаки. Так, журналісти зафіксували, що авто, яке возить парламентаря, за останні півтора року вже тричі «змінювало» номерні знаки. Усі три не реєструвалися за авто Киви.

Ще один народний депутат, який використовує «номери прикриття» – «слуга народу» Андрій Клочко. Спершу журналісти зафіксували його за кермом Mercedes, на якому був несправжній номерний знак. Раніше ж його фіксували за кермом Volkswagen, номерний знак якого був зареєстрований за іншим авто – КІА.

Використовувати номери прикриття можуть тільки оперативні підрозділи Національної поліції – ті, хто розшукують, стежать, викривають. Це має бути атестований співробітник, який має з собою оперативний талон та поставлене перед ним завданням, що він має виконати. Їздити на оперативних номерах не може вільнонаймана людина, тобто та, яка не є поліцейським, але працює у поліції. Не може їздити й начальник відділу матеріального забезпечення.