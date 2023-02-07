Мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського

Міська рада Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у бізнесмена Ігоря Коломойського. Попереду ще касаційний суд, але «летовище вже вирвано з рук» Коломойського. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Кілька місяців тому ми оголосили, що мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт у Коломойського. Утім, ті, хто знається на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і ще більш особливо – на "юриспруденції" Ігоря Валерійовіча, були сповнені скепсисом щодо цього результату. Тоді всі казали, що треба чекати апеляції, перш ніж рішення набере сили. Тепер – після всіх судових суперечок, "хвороб" самих суддів, численних переносів засідань та інших дивних див, ми виграли цю справу», – написав Філатов.

За словами Філатова, хоча попереду ще касаційний суд, він «переконаний, що летовище вже вирвано з рук Коломойського».

Як відомо, окупанти завдали ракетних ударів по аеропорту Дніпра ще в березні 2022 року. У результаті, було зруйновано злітно-посадкову смугу. А в квітні, за повідомленням голови області Валентина Резніченка, аеропорт було повністю зруйновано.

Нагадаємо, Ігор Коломойський цьогоріч втратив понад половину своїх статків, оцінка яких впала до 850 млн доларів. Так, найбільшу частку в активах Коломойського становлять нафтові компанії мільярдера у вигляді «Укрнафти» та «Укртатнафти». У листопаді ці підприємства були відчужені державою та передані в управління Міністерства оборони. Крім 500 заправок «Укрнафти», які були відчужені, група «Приват» зберегла близько 1000 АЗС, які оцінюються у 150 млн доларів.