Директор лісгоспу відповідатиме за незаконні рубки

Поліцейські спільно з СБУ затримали директора державного підприємства «Мостиське військове лісництво» на Львівщині Руслана Семерака за незаконні рубки на суму понад 3 млн грн.

«За даними слідства, 53-річний підозрюваний організував санітарну рубку дерев всупереч встановленому порядку. Як наслідок, локально змінився ландшафт місцевості, погіршились захисні, водоохоронні та інші екологічні властивості насаджень», – йдеться в повідомленні спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Директору лісгоспу повідомили про підозру (фото військової прокуратури та поліції)

Правоохоронці встановили, що лісорубні роботи здійснили підлеглі посадовця, які не були обізнаними із незаконністю лісорубного квитка. Суму завданих збитків слідчі оцінюють у понад 3 млн грн.

Наразі директора лісгоспу відсторонили від посади. Йому повідомили про підозру за фактом організації незаконної порубки дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч.3 ст.27, ч.4 ст.246 ККУ). Встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Правоохоронці не розголошують назву лісництва та прізвище затриманого керівника. За даними ZAXID.NET, йдеться про ДП «Мостиське військове лісництво», яким упродовж року керує Руслан Семерак.