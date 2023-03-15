Незаконні рубки проводили на території Соснівського лісництва, деревину продавали

Посадовців Соснівського лісництва ДП «Львівське лісове господарство» викрили на масштабних незаконних рубках. За версією правоохоронців, до злочинної групи також залучені підприємець, колишній член громадської ради обласного управління лісового господарства та водій – загалом дев’ять осіб. Завдані ними збитки правоохоронці оцінюють у майже 4 млн грн.

Як повідомили у середу, 15 березня, в прокуратурі Львівщини, лісничий разом із місцевим підприємцем організували злочинну групу. Познайомив їх спільний знайомий – колишній член громадської ради Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Взамін за це він отримував проценти від реалізації.

До групи також залучили помічника лісничого, чотирьох майстрів лісу та місцевого мешканця, який виконував роль водія.

Незаконні рубки відбувалися на території Соснівського лісництва

«З листопада 2022 року група здійснювала незаконну порубку дерев на території одного із лісництв ДП «Львівське лісове господарство». Після чого зрубану деревину нелегально продавали на території України. Безперешкодну порубку деревини та її вивіз з лісу забезпечували посадові особи лісництва. За її реалізацію відповідав підприємець», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Завдані державі збитки оцінили у понад 3,8 млн грн. Дев’ятьом учасникам групи повідомили про підозру за фактами незаконної порубки лісу (ч. 4 ст. 246 ККУ), а шістьом посадовим особам лісництва також за фактами перевищення службових повноважень (ч. 3 ст. 365 ККУ). Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи. Затримання проводили оперативники управління стратегічних розслідувань поліції.

Правоохоронці не розголошують, посадовців якого лісництва викрили на незаконних рубках. За даними ZAXID.NET, йдеться про Соснівське лісництво відокремленого виробничого підрозділу «Надлісництво Жовква» Львівського лісового господарства.