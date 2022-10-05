Поліція Львівської області завершила досудове розслідування і скерувала до суду справу злочинної групи, яка незаконно вирубала дуби у Лопатинському лісництві Радехівського лісомисливського господарства у Червоноградському районі Львівської області. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Групу для незаконної вирубки лісу, як встановили правоохоронці, організував 44-річний мешканець Волині. Двоє його спільників – також з Волинської області (40 і 68 років), ще двоє – зі Львівської (34 і 38 років).

«Організатор координував та керував діяльністю групи, організовував незаконні порубки дерев, їх перевезення та зберігання, розподіляв між членами організованої групи отримані злочинним шляхом кошти. Інші учасники групи різали незаконно зрубані дерева на колоди, завантажували їх на «КамАЗ», перевозили та забезпечували їх зберігання на території приватного підприємства тощо», – ідеться у повідомленні поліції.

Внаслідок протиправної діяльності організованої злочинної групи навколишньому природньому середовищу заподіяно шкоду на загальну суму понад 156 тисяч гривень.

Слідчі повідомили організатору та чотирьом учасникам групи про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями «Організація та здійснення організованою злочинною групою незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу» та «Замах на організацію та вчинення організованою групою незаконної порубки, перевезення, зберігання, збуту лісу» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років – це найвища міра покарання за ці злочини.