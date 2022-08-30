Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Закарпатського обласного управління лісового господарства та лісничому Великоберезнянського лісгоспу у незаконних рубках лісу на 5,5 млн гривень. Ні в ДБР, ні в прокуратурі імен підозрюваних наразі не називають, проте, за даними ZAXID.NET, одним з підозрюваних є екс-заступник голови Закарпатського ОУЛМГ Ігор Коцур. Йому та лісничому з Великого Березного загрожує до 10 років ув’язнення.

Про оголошення підозри двом працівника Закарпатського обласного управління лісового і мисливського господарства повідомила прес-служба ДБР у Львові у вівторок, 30 серпня. За даними слідства, заступник начальника Закарпатського управління лісового господарства незаконно погодив видачу документів на проведення рубки лісосіки площею 5 гектарів в Чорноголівському лісництві.

«На підставі незаконного дозволу уклав угоду з підприємством, яке вирубало майже 400 дерев рідкісних порід. Завдана шкода довкіллю склала майже 5,5 млн гривень. Один із підозрюваних поки ще продовжує працювати в лісовій промисловості на іншій посаді», – йдеться у повідомленні ДБР.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що тодішній перший заступник начальника Закарпатського ОУЛМГ підписав та видав лісорубний квиток, що не відповідав запроектованим матеріалам лісовпорядкування та передбачав проведення фактично неіснуючого виду рубки.

«До того ж її здійснення на вказаній площі передбачало необхідність попереднього одержання висновку з оцінки впливу на довкілля, який був відсутній. При цьому інший підозрюваний, усвідомлюючи наявність вказаних порушень, здав лісосіку в рубку, а надалі прийняв здійснені послуги без жодних зауважень», – зазначають у прокуратурі та додають, що обоє посадовців причетні до суцільної рубки майже 400 дерев на 5 гектарах у Великоберезнянському лісгоспі.

Один із підозрюваних – екс-заступник начальника Закарпатського управління лісового господарства Ігор Коцур. Фото прес-служби Закарпатського ОУЛМГ/Facebook

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET імена підозрюваних відмовились назвати, вказавши тільки вік причетних до злочину посадовців: 51-річного екс-заступника начальника Закарпатського ОУЛМГ та 47-річного лісничого Великоберезнянського лісгоспу. Втім, за даними ZAXID.NET, одним з підозрюваних є колишній перший заступника начальника Закарпатського управління лісового господарства Ігор Коцур.

Посадовцям повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Наразі обом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Закарпатська обласна прокуратура оскаржуватиме їх в апеляційному порядку, наполягаючи на триманні осіб під вартою.