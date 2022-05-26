На Закарпатті звільнили чотирьох керівників лісових господарств за корупцію, незаконні рубки, продаж деревини без договорів, розбіжності бухгалтерських даних із електронним обліком деревини та інші численні порушення. Йдеться про Мокрянське, Довжанське, Брустурянське та Ужгородське лісові господарства. Матеріали аудиту та інформація про порушення передана до прокуратури.

Про звільнення чотирьох керівників лісгоспів стало відомо у середу, 25 травня, після проведення наради голови Держлісагентства Юрія Болоховця із керівництвом Закарпатського обласного управління лісового господарства та з керівниками місцевих лісгоспів.

За інформацією начальниці Закарпатського ОУЛМГ Вікторії Білоусової, за результатами аудиту та через виявлення численних порушень було прийнято рішення про звільнення керівників чотирьох державних підприємств – «Мокрянське ЛМГ», «Довжанське ЛМГ», «Брустурянське ЛМГ» та «Ужгородське ЛГ».

«Відповідний наказ про розірвання контрактів з директорами цих ДП особисто зачитав голова Державного лісового агентства України Юрій Болоховець під час робочого візиту на Закарпаття», – зазначила Вікторія Білоусова.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Закарпатського ОУЛМГ, йдеться про звільнення керівників Мокрянського ЛМГ Миколу Кубинця, Брустурянського ЛМГ Василя Карпа, Ужгородського ЛМГ Ярослава Кополовича та Довжанського ЛМГ Олександра Шкарупи. Наразі обов’язки керівників лісових господарств виконують головні лісниці відповідних лісгоспів. Всі матеріали справ вже передано до прокуратури.

Голова Держлісагентства Юрій Болоховець повідомив, що за результати аудиту у вказаних лісгоспах виявили грубі порушення. В Ужгородському лісгоспі встановлена нестача дров’яної деревини промислового використання твердих порід об’ємом 179,8 куб. м на суму 320,4 тис. гривень. У Брустурянському ЛМГ в актах виконаних робіт з природного поновлення безпідставно списано 1137,8 тис. гривень. У Довжанському, Брустурянському та Ужгородському лісгоспах виявлено незаконні рубки на 375,7 тис. гривень.

Крім того, у Держлісагентстві додають, що відвантаження покупцям необробленої деревини відбувалось без укладання в усіх чотирьох лісгоспах на суму 17554,4 тис. грн. Також виявлені факти відпуску кругляка за цінами нижчими, ніж склалися на загальному аукціоні. Дані бухгалтерського обліку не відповідають даним електронного обліку деревини, що призводить до безконтрольного списання бирок під час заготівлі деревини.

«Повний результат порушень на підприємствах зафіксовано на 400 сторінках. Матеріали я особисто передав прокурору екологічної прокуратури Закарпатської області Івану Форгачі», – повідомив Юрій Болоховець.