Екологи виявили рубки у Ясінянському лісгоспі на Рахівщині, на ділянках пралісів та квазіпралісів. Йдеться про знищення 90 гектарів унікальних лісів на території гірського масиву Свидовець. Ділянки, де виявили рубки, понад два роки чекали на затвердження як пралісові пам'ятки природи. Зараз ці території втратили цінність через проведення вирубок.

Про виявлені рубки на території пралісів та квазіпралісів у Рахівському районі у понеділок, 21 лютого, заявила прес-служба ГО «Дунайсько-Карпатська Програма». За оприлюдненою інформацією, під час польових обстежень науковці встановили, що через рубки у Довжанському лісництві вже втрачено понад 90 га ділянок пралісів та квазіпралісів, на затвердження яких природоохоронці чекали понад два роки. Це – 14% від усіх спірних ділянок на території Ясінянського лісгоспу.

Як у коментарі ZAXID.NET зазначив керівник ГО «Дунайсько-Карпатська Програма», кандидат біологічний наук Богдан Проць, науковці сподівалися, що унікальні ділянки лісів, де були визначені праліси та квазіпраліси на Закарпатті, таки будуть затверджені відповідно до законодавства та отримають охоронний статус, однак, після проведення перевірки цих ділянок виявилось, що значна частина цих лісів – назавжди втрачена. «Польові дослідження проводились ще до снігопадів, науковці виявили, що 90 гектарів вже знищені. На якихось ділянках проводились суцільні рубки, на якихось – самовільні, проте, коли ми говоримо про праліси та квазіпраліси, то навіть незначне, на перший погляд, втручання людини, нищить їх», – зазначає Богдан Проць.

«Ми вважали, що питання щодо спірних ділянок пралісів та квазіпралісів на території Ясінянського лісгоспу просто заморожене. Сподівались, що воно буде вирішене і неодноразово наголошували на необхідності збереження унікальних лісів Свидовця. Останні два роки і природа, і громадськість, і науковці чекали, що буде скликана чергова офіційна комісія від Міністерства, яка мала б остаточно закріпити за пралісами природоохоронний статус. Одночасно частину з них просто поступово вирубували», – додає науковець.

У громадській організації пояснюють, що у 2017-2018 роках науковці обстежили понад 570 га пралісів та квазіпралісів в Ясінянському лісгоспі із 664 га, які є у списку так званих спірних ділянок, тобто тих, які ще потребували рішення комісії Мінприроди. Йшлося про території Довжанського, Чорнотисянського та Станиславського лісництв. Тоді Ясінянський лісгосп заперечував існування цінних лісів на його території.

У 2019 році за наказом Мінприроди була створена виїзна комісія для остаточного визначення належності лісових ділянок до пралісів, квазіпралісів та природних лісів, однак її роботу заблокували місцеві мешканці у селі Чорна Тиса на Рахівщині: майже 60 людей перекрили науковцям дорогу та не пустили до лісу. Формальним приводом стало те, що до складу комісії не було залучено представників місцевої громади. Проте, надалі виконком Чорнотисянської сільської ради так і не надав своїх представників до складу комісії для Мінприроди.

«Ми неодноразово писали про загрозу для найцінніших лісів – пралісів, квазіпралісів та природних лісів, що були визначені експертами як пралісові пам'ятки, але досі не отримали офіційний захисний статус. Іноді документи для затвердження статусу пралісової пам'ятки лежать у владних кабінетах роками, а за цей час цінний ліс, якому сотні років, перетворюють на дрова. Саме це зараз відбувається із пралісами неподалік високогірного масиву Свидовець», – йдеться у заяві ГО «Дунайсько-Карпатська Програма».

За словами заступника ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» Анатолія Павелка, відповідно методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів, комісія впродовж місяця повинна була надати остаточний висновок щодо цінності цих лісових ділянок. Однак, цінний ліс так цього і не дочекався, – майже 90 гектарів цінних лісів наразі знищені: тут проводили суцільні, вибіркові, а також самовільні рубки.

ГО «Карпатсько-Дунайська Програма» направила відповідний звіт про ситуацію з пралісами та квазіпралісами на Закарпатті до керівництва Мінприроди та наразі очікує на його реакцію. В організації наголошують, що наразі критично важливо припинити рубки на території Ясінянського лісгоспу, зокрема, на тих ділянках, де попередньо були визначені праліси та квазіпраліси, а також відновити роботу комісії для надання цим лісам статусу пам’яток природи.