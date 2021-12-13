На території Карпатського біосферного заповідника Держекоінспекція виявила незаконні рубки 265 дерев. Збитки довкіллю становлять понад 2,6 млн грн. Інформацію про вирубку екоінспектори передали правоохоронцям.

Як у неділю, 12 грудня, повідомила Державна екологічна інспекція у Закарпатській області, екоінспектори провели позапланову перевірку на території Карпатського біосферного заповідника, зокрема в Углянському відділенні.

За даними екоінспекції, у заповіднику зафіксували проїзд автотранспорту через територію природно-заповідного фонду, пошкодження дерев до припинення їх росту, а також незаконну рубку 265 дерев породи бук та ялина.

«Загальна сума шкоди, завданої довкіллю внаслідок порушення вимог лісового законодавства, становить понад 2,6 млн грн», – йдеться у повідомленні на офіційному сайті закарпатської Держекоінспекції.

Зафіксовані порушення мають ознаки криміналу, інформацію про них екоінспектори передали у правоохоронні органи.