У заповіднику на Закарпатті виявили незаконні рубки на 2,6 млн грн
На території Карпатського біосферного заповідника виявили 265 зрубаних дерев
На території Карпатського біосферного заповідника Держекоінспекція виявила незаконні рубки 265 дерев. Збитки довкіллю становлять понад 2,6 млн грн. Інформацію про вирубку екоінспектори передали правоохоронцям.
Як у неділю, 12 грудня, повідомила Державна екологічна інспекція у Закарпатській області, екоінспектори провели позапланову перевірку на території Карпатського біосферного заповідника, зокрема в Углянському відділенні.
За даними екоінспекції, у заповіднику зафіксували проїзд автотранспорту через територію природно-заповідного фонду, пошкодження дерев до припинення їх росту, а також незаконну рубку 265 дерев породи бук та ялина.
«Загальна сума шкоди, завданої довкіллю внаслідок порушення вимог лісового законодавства, становить понад 2,6 млн грн», – йдеться у повідомленні на офіційному сайті закарпатської Держекоінспекції.
Зафіксовані порушення мають ознаки криміналу, інформацію про них екоінспектори передали у правоохоронні органи.
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