Чоловік переніс мозковий інсульт, а тому суд пом’якшив йому покарання

Сторожинецький райсуд Чернівецької області оштрафував на 34 тис. грн лісівника держлісгоспу за неналежну охорону лісу. Як йдеться в вироку суду, 60-річний Аурел Мінтенко упродовж року не перевіряв територію лісгоспу. Цим скористались зловмисники й встигли вивезти дерев на 161 тис. грн. Під час засідання суддя врахував нещодавно перенесений мозковий інсульт лісівника й призначив йому найменше покарання.

«В серпні 2020 лісівник прийняв обходи лісу загальною площею 1071,2 га, де не було виявлено жодних незаконних вирубок. Надалі чоловік не здійснював жодних перевірок на території лісництва й не встановлював попередження про те, що ліс охороняється. Це дозволило зловмисникам зрубати 24 дерева породи бук, дуб, липа, ясень та вивезти їх з лісництва, внаслідок чого державі спричинили збитків на суму 161232 грн», – йдеться в вироку суду.

Оскільки чоловік не перевіряв територію лісництва, то про незаконну вирубку курівництво дізналось вже тоді, коли віднайти зловмисників було неможливо. Сам 60-річний лісівник в суді визнав свою вину. Відомо, що Аурел Мінтенко в червні цього року переніс мозковий інсульт й чоловік хворіє досі. Він має велику родину, онуків й ніколи не вчиняв злочинів, суд врахував це при оголошені вироку.

Розглянувши справу, суддя Сторожинецького райсуду Іван Яківчик визнав винним 60-річного Аурела Мінтенка в неналежній охороні лісу й призначив чоловіку найменше покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу, також лісівник має сплатити 4 тис. грн судових витрат. Крім того, чоловіка відсторонили від роботи в держлісгоспі на два роки.