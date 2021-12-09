Троє раніше судимих буковинців організували схему продажу канабісу

У Чернівецькій області правоохоронці затримали трьох чоловіків віком 43-55 років, які вирощували та продавали коноплю. За інформацією поліції, всі троє буковинців раніше судимі. Під час обшуків вдома у зловмисників вилучили 6 кг коноплі та понад 200 зіп-пакетів канабісу. Триває розслідування.

«Поліцейські з’ясували, що троє раніше судимих чоловіків, віком 43-55 років облаштували спеціальне приміщення для незаконного вирощування конопель. З отриманої сировини порушники виготовляли наркотичний засіб канабіс для подальшого збуту. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили приблизно 6 кілограмів шишок конопель та понад 200 зіп-пакетів із речовиною, схожою на канабіс», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції в четвер, 9 грудня.

Трьох зловмисників затримали й помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вилучені наркотичні речовини відправили на експертизу. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Триває досудове розслідування.