Незаконні рубки проводилися на території Довжанського лісгоспу на Закарпатті

Спеціалізована екологічна прокуратура виявила масштабні незаконні рубки на території Довжанського лісгоспу в Іршавському районі. Наразі відомо про понад 3380 кубометрів нелегально зрубаної деревини – це 45 вагонів вантажного поїзда. Збитки складають понад 30 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, незаконну рубку виявили за матеріалами держпідприємства «Довжанське ЛГ» після проведеної ревізії обходів лісових ділянок, що перебували у користуванні ДП «Іршавське ЛГ».

«Масштаб рубки вражає – це 3380 куб. м деревини. Для порівняння, такий об’єм вміщають 45 вагонів вантажного потягу. Розмір завданих державі збитків склав 30,2 млн грн», – зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка дерев, що спричинила тяжкі наслідки). Також відкрито зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство триває, правоохоронці та ДБР перевірятиме можливу причетність до злочину працівників лісової охорони.