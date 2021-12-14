Двоє посадовців ЗОУЛМГ систематично брали хабарі за оформлення посвідчень для мисливців

ДБР затримало двох посадовців Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, які організували схему поборів за оформлення посвідчень мисливців. Обох підозрюваних затримали під час одержання грошей за три посвідчення у понеділок, 13 грудня. За даними ДБР, схема приносила посадовцям 10 тис. доларів США щомісяця. Зараз підозрюваним загрожує 10 років тюрми.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДБР у Львові, затримані – перший заступник начальника Закарпатського ОУЛМГ та головний спеціаліст управління. «За успішне складання іспитів та отримання посвідчення посадовці вимагали з мешканців Закарпаття по 200 доларів США та 2 тис. гривень. Такі оборудки приносили організаторам у середньому 10 тис. доларів США щомісяця», – уточнили у ДБР.

Посадовців затримали під час одержання грошей за три посвідчення мисливців. У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури зазначили, що за оформлення документів лісівники отримали 600 доларів та 6 тис. грн.

Напередодні начальниця Закарпатського ОУЛМГ Вікторія Білоусова повідомляла про затримання на хабарі двох посадовців управління, зазначивши, що один із них – уже колишній заступник начальника.

Раніше у ЗМІ повідомлялося про звільнення з посади першого заступника начальника ЗОУЛМГ Ігора Коцура, зокрема Вікторія Білоусова озвучила це в ефірі «Суспільного». У прес-службі Закарпатського облуправління лісового та мисливського господарства наразі додатково ситуацію не коментують.

Обом затриманим чиновникам уже повідомили про підозру ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб). Прокуратура готує клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Лісівникам загрожує до 10 років позбавлення волі.