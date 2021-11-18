За хабар у 10 тис. грн колишній суддя проведе 5 років у в'язниці

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у середу, 17 листопада, пом'якшила вирок судді Рахівського районного суду Івану Тулику, засудженого до 6 років тюрми за хабар у 10 тис. грн. За рішенням апеляційної інстанції, судді на рік зменшили термін ув'язнення, призначивши 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади судді на 3 роки.

Рахівський суддя Іван Тулик був затриманий на хабарі у березні 201 року: він від місцевого мешканця 10 тис. грн за ухвалення судового рішення на його користь. У лютому 2021 року його засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією майна, зараз апеляційна палата ВАКС визнала вже колишнього суддю винуватим за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 ККУ та пом’якшила покарання, зменшивши термін до до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді на 3 роки та конфіскацією усього належного йому майна.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив до 6 років з конфіскацією майна суддю Рахівського районного суду Закарпатської області Івана Тулика.Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро. Вони встановили, що суддя вимагав від місцевого мешканця 10 тис. грн за ухвалення судового рішення на його користь. Його затримали 20 березня 2019 року під час отримання хабаря. Згодом cлідство встановило ще один епізод злочинної діяльності цього ж судді – тиск на іншого суддю цього ж суду в обмін на 10 тис. грн.

Тулик працював суддею в Рахові з 2007 року. Він був призначений Верховною Радою на п'ять років, а в 2012 році був обраний на посаду судді Рахівського райсуду безстроково.