Судді Стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська та Степан Сас обмінялися взаємними звинуваченнями

Суддя Стрийського міськрайонного суду Вікторія Бучківська, яка раніше заявляла про втручання у її діяльність з боку начальника місцевого райуправління поліції Андрія Коцура, повторно поскаржилася у Вищу раду правосуддя. Вікторія Бучківська стверджує, що високопосадовці з поліції продовжують тиснути на неї, але вже через її колегу – суддю цього ж суду Степана Саса. Зі свого боку, суддя Степан Сас теж звинуватив Вікторію Бучківську у тиску на нього з метою винесення незаконного рішення.

Про конфлікт між суддями у Стрийському міськрайонному суді свідчать повідомлення на сайті Вищої ради правосуддя.

Вікторія Бучківська заявила, що на неї продовжують тиснути посадовці місцевої поліції через те, що вона 20 жовтня цього року відмовила у задоволенні низки клопотань слідчих поліції про проведення обшуків у кримінальному провадженні, де вона є слідчою суддею. Саме через це, стверджує Вікторія Бучківська, 11 листопада у приміщенні Стрийського міськрайонного суду у присутності двох інших колег суддя Стапен Сас, з яким у неї неприязні відносини, заявив, що звертатиметься до ДБР з приводу вчинення нею злочину.

«Вважаю, що відповідні особи правоохоронних органів у зв’язку з відмовою у задоволенні клопотань та суспільним резонансом, якого набула вказана справа, намагаються з мотивів особистої помсти за допомогою судді Степана Саса, звинуватити мене у вчиненні правопорушення, яке я не вчиняла, і в такий спосіб продовжують втручатись у мою діяльність по здійсненню правосуддя у кримінальному провадженні», – йдеться у повідомленні Вікторії Бучківської до ВРП.

Натомість зі свого боку суддя Степан Сас поскаржився у Вищу раду правосуддя на Вікторію Бучківську. Степан Сас заявив, що Вікторія Бучківська намагалася тиснути на нього щодо прийняття виправдувального вироку у кримінальному провадженні за шахрайство в особливо великих розмірах.

Зі слів Степана Саса, 10 листопада цього року суддя Бучківська «в ультимативній грубій формі» сказала йому написати виправдувальний вирок у згаданому провадженні, пояснивши, що так вважає вона та інший суддя колегії Руслан Шрамко. На це Степан Сас відповів, що всі рішення щодо вироку будуть прийматися в нарадчій кімнаті.

«Однак суддя Бучківська сказала, що вона все одно заставить мене написати виправдувальний вирок, а якщо ні, то вона подзвонить до голови Львівського апеляційного суду», – заявив Степан Сас.

Згодом, як стверджує Степан Сас, причетних до конфлікту суддів у свій кабінет запросив голова Стрийського міськрайонного суду Василь Бораковський, який повідомив, що до нього телефонував голова Львівського апеляційного суду, до якого перед тим зверталася суддя Бучківська, та попросив нагадати суддям, що всі питання щодо згаданого вироку мають вирішуватися в нарадчій кімнаті.

«Однак суддю Бучківську це дуже розсердило і вона в кабінеті та в присутності голови суду Бораковського заявила, що напише на мене скаргу у Вищу раду правосуддя та все одно заставить мене написати виправдувальний вирок», – стверджує суддя Степан Сас.

Відтак Степан Сас поскаржився на Вікторію Бучківську у Вищу раду правосуддя через «незаконний вплив та втручання у здійснення правосуддя». Судді не розголошують подробиць кримінальних проваджень, щодо яких між ними виникли конфлікти.