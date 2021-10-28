Суддя райсуду на Львівщині поскаржилася на SMS-ки від начальника місцевої поліції
Суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Вікторія Бучківська звернулася до Вищої ради правосуддя (ВПР) та генпрокурора через втручання в її діяльність з боку начальника місцевого райуправління поліції Андрія Коцура.
У листі до ВРП та генпрокурора, який оприлюднило видання Poliсe Control Ukraine, суддя пояснила, що інцидент стався 20 жовтня цього року. У цей день суддя розглядала низку клопотань слідчої поліції, зокрема, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також п’ять клопотань про обшуки у кримінальному провадженні. Їх розгляд завершився близько 22:30, у всіх клопотаннях було відмовлено.
Після цього о 23.03 Вікторія Бучківська отримала на особистий мобільний телефон текстові повідомлення від начальника Стрийського райуправління поліції. Суддя впевнена, що номер, з якого надійшли повідомлення, належить саме начальнику місцевої поліції.
SMS-повідомлення було такого змісту: «Дякую Вам за погодження роздруківок, моніторингів. У Вас дивне бачення правосуддя. ДЯКУЮ. Співпраця закінчилася, не розпочавшись. Ви дивний суддя. Гарного Вам вечора(((».
Бучківська відповіла, що буде заявляти про втручання в їх професійну діяльність у відповідні органи. На це начальник поліції начебто відписав їй: «Можете хоч вже. Бажаю успіхів. Шкода Вас».
Суддя розцінила такі повідомлення як тиск на неї у конкретних кримінальних провадженнях з метою прийняття у цих справах певних рішень.
Начальник Стрийського райуправління поліції Андрій Коцур відмовився прокоментувати історію з SMS-повідомленнями до судді Бучківської. «Я коментувати нічого не буду з даного приводу взагалі. Як я розумію, буде призначена перевірка і моя позиція буде їм висловлена», – сказав Андрій Коцур ZAXID.NET.