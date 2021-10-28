Начальник стрийської поліції Андрій Коцур, на якого поскаржилася суддя Вікторія Бучківська, відмовився пояснити причину своїх дій

Суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області Вікторія Бучківська звернулася до Вищої ради правосуддя (ВПР) та генпрокурора через втручання в її діяльність з боку начальника місцевого райуправління поліції Андрія Коцура.

У листі до ВРП та генпрокурора, який оприлюднило видання Poliсe Control Ukraine, суддя пояснила, що інцидент стався 20 жовтня цього року. У цей день суддя розглядала низку клопотань слідчої поліції, зокрема, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а також п’ять клопотань про обшуки у кримінальному провадженні. Їх розгляд завершився близько 22:30, у всіх клопотаннях було відмовлено.

Після цього о 23.03 Вікторія Бучківська отримала на особистий мобільний телефон текстові повідомлення від начальника Стрийського райуправління поліції. Суддя впевнена, що номер, з якого надійшли повідомлення, належить саме начальнику місцевої поліції.

SMS-повідомлення було такого змісту: «Дякую Вам за погодження роздруківок, моніторингів. У Вас дивне бачення правосуддя. ДЯКУЮ. Співпраця закінчилася, не розпочавшись. Ви дивний суддя. Гарного Вам вечора(((».

Бучківська відповіла, що буде заявляти про втручання в їх професійну діяльність у відповідні органи. На це начальник поліції начебто відписав їй: «Можете хоч вже. Бажаю успіхів. Шкода Вас».

Суддя розцінила такі повідомлення як тиск на неї у конкретних кримінальних провадженнях з метою прийняття у цих справах певних рішень.

Начальник Стрийського райуправління поліції Андрій Коцур відмовився прокоментувати історію з SMS-повідомленнями до судді Бучківської. «Я коментувати нічого не буду з даного приводу взагалі. Як я розумію, буде призначена перевірка і моя позиція буде їм висловлена», – сказав Андрій Коцур ZAXID.NET.