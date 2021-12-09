Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру прокурору одного з відділів Миколаївської обласної прокуратури. За версією слідства, він за гроші пропонував підозрюваному уникнути покарання за замах на вбивство.

Як повідомила СБУ в четвер, 9 грудня, прокурор вимагав 20 тис. доларів від близького родича підозрюваного у замаху на вбивство. За цю суму він обіцяв перекваліфікувати статтю на менш тяжке правопорушення та посприяти призначенню покарання, не пов’язаного із позбавленням волі.

Прокурору повідомили про підозру в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Станом на 9 грудня запобіжний захід прокурору ще не обрали.

Очевидно, затримали прокурора також у четвер, 9 грудня, оскільки цього дня в Миколаївській обласній прокуратурі пройшли обшуки. Місцевий сайт «Новости-Н» повідомляє, що обшуки проводили працівники ДБР. Саме ДБР новин на цю тему станом на 21:15 не публікувало.