Господарський суд зобов’язав Хустський лісгосп відшкодувати 1,3 млн грн збитків, завданих державі незаконними рубками. Добровільно лісгосп не хотів сплачувати компенсацію, тому екологічна прокуратура звернулася до суду.

Як у четвер, 14 липня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, Господарський суд зобов’язав ДП «Хустське ЛДГ» сплатити державі понад 1,3 млн грн через незаконні рубки на території лісгоспу.

«Підприємство допустило порубку понад сотні дерев породи бук на території одного зі своїх лісництв. При цьому збитки від протиправної діяльності лісове дослідне господарство в добровільному порядку не відшкодувало. Це і стало приводом для прокуратури застосувати представницькі повноваження, звернувшись до суду з позовом в інтересах держави», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що лісгоспи зобов’язані нести відповідальність за порушення вимог щодо ведення лісового господарства, зокрема за незабезпечення охорони та захисту лісів від незаконних рубок на його території.