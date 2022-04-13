Порушення виявили працівники обласної екоінспекції у березні 2021 року

Лісогосподарське підприємство на Хмельниччині зобов'язали виплатити майже 11 млн грн за незаконно зрубані дерева. У березні 2021 році працівники підприємства вирубали близько 2,5 тис. дерев у регіональному ландшафтному парку «Мальованка», який є об'єктом природно-заповідного фонду.

Про вирок Північно-західного апеляційного суду стало відомо у середу, 13 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Суд скасував рішення першої інстанції та зобов'язав лісогосподарське підприємство заплатити понад 10 млн грн відшкодувань за незаконну порубку лісу. Відомо, що суд першої інстанції відмовився задовольнити позов прокуратури.

«Хмельницький господарський суд відмовив у задоволенні позову прокуратури, втім суд апеляційної інстанції, підтримавши позицію прокурора, задовольнив позов про стягнення мільйонних збитків у повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в березні 2021 року працівники Шепетівського районного спеціалізованого лісокомунального господарства здійснили вирубку лісодеревини у межах регіонального ландшафтного парку «Мальованка». Порушення виявили під час рейду працівники екоінспеції. Загалом незаконно зрубали понад 2,5 тис. дерев різних порід.

У вересні 2021 року посадовця нацпарку «Мальованка», який допустив порубку, засудили до трьох років обмеження волі.