Правоохоронці встановили винуватців незаконної рубки на території нацпарку «Хотинський»: 37-річному мешканцю Хмельницької області та 57-річному буковинцю оголосили про підозру в незаконній рубці 200 дерев у селі Ломачинці. Відомо, що двоє чоловіків організували вирубку дерев для облаштування аеродрому для малої авіації біля відпочинкового комплексу «Услад». Сума збитків перевищує 330 тис. грн. Обом організаторам вирубки загрожує до семи років тюрми.

Про рубки дерев на території нацпарку поблизу села Ломачинці стало відомо ще у листопаді 2021 року. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли, що поблизу комплексу «Услад» вирубали близько 300 дерев різних порід (дуб, акація, граб) на площі 1 га. Також буковинські ЗМІ писали, що замовник будівництва посадково-злітного майданчика для малої авіації поблизу відпочинкового комплексу «Услад» невідомий.

У листопаді 2021 року староста села Ломачинці Лілія Кефа зазначала, що селяни продали свої сільгосппаї і у них є нові господарі. Зокрема, зазначалося, що ділянка, на якій провели рубки, відповідно до даних кадастрової карти, належить фізичній особі з прізвищем Гвоздьов.

Як у четвер, 31 березня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, незаконні рубки на території Національного природного парку «Хотинський» організував 37-річний мешканець Хмельницької області та 57-річний буковинець. Чоловіки залучили сторонніх та провели незаконну рубку в межах села Ломачинці Дністровського району Чернівецької області.

«Дерева зрубали для облаштування та подальшого будівництва злітного - посадкового майданчика для легкомоторних та одномісних спортивно – пілотажних літаків. Як наслідок, було незаконно зрубано понад 200 дерев. Сума збитків сягає понад 330 тис. грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 ККУ (незаконна порубка, що спричинила тяжкі наслідки). За скоєне організаторам вирубки загрожує до семи років позбавлення волі.