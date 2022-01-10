Трьох посадовців Хустського та Свалявського лісгоспів підозрюють у причетності до схеми незаконної рубки та оптового продажу деревини на суму майже 4 млн грн. Відомо, що лісники упродовж двох років сприяли незаконним рубкам, підробляли документи та за допомогою приватних фірм організовували продаж нелегальної деревини. Лісничому та двом майстрам лісу оголосили про підозру у службовій недбалості. За скоєне лісникам загрожує до 5 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба СБУ Закарпаття, посадовці налагодили схему одержання грошей від продажу лісосировини. До незаконної діяльності, вони залучили представників афілійованих фірм.

«Ділки приховано вивозили деревину з території держлісгоспів і реалізовували її місцевим комерційним структурам. Для приховування оборудок, їх учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що лісничому та майстру лісу Свалявського лісгоспу, а також майстру лісу Хустського лісового дослідного господарства оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

«За даними слідства, службовці протягом 2020-2021 років допустили незаконні порубки дерев на ввірених їм ділянках лісництв на загальну суму понад 3,6 млн грн. Лісопорушникам вдалося зрубати понад три сотні дерев буку та грабу й вивезти за межі території лісництв. При цьому працівники лісоохорони приховали факти незаконних порубок та не вжили жодних заходів для їх припинення і виявлення причетних осіб», – додають у прокуратурі.

У прес-службі ДБР, зокрема, повідомляли, що майстер лісу Хустського лісового дослідного господарства протягом року допустив рубку 128 дерев буку на понад 1,3 млн грн. Осіб, які проводили незаконні рубки, не встановили.

Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.