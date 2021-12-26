Крадії покинули вантажівку з деревиною у потічку

У Рахівському районі під час втечі від лісників, які проводили рейд на території Лазещинського лісництва, крадії перекинули ЗІЛ у потічок. Вантажівка була заповнена краденою деревиною, чоловіки, які зрубали ліс, втекли з місця аварії.

Як повідомляє прес-служба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, інцидент стався у суботу, 25 грудня. Працівники лісової охорони під час патрулювання в урочищі Стебний, на території Ясінянського лісгоспу, почули звук двигуна вантажівки. Коли наблизились до автомобіля – невідомі сіли в ЗІЛ 131 без номерних знаків та зникли з місця події. Назустріч вантажівці зі зрубаною деревиною виїхала мобільна рейдова бригада Ясінянського лісгоспу, яку викликали лісники.

«Втікаючи від переслідування, рухаючись у бік населеного пункту присілку Стебний, вантажівка з незаконно добутою деревиною перекинулася у потічок, а невідомі особи, які вчинили лісопорушення, зникли з місця аварії», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Мобільна рейдова бригада виявила перекинуте авто з деревиною та викликала на місце події поліцію і слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці проводять оперативні заходи щодо встановлення власника вантажівки та осіб, які причетні до крадіжки лісу. За попередніми даними, порушники зрубали 8,5 куб м ялини європейської.