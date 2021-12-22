Тячівський райсуд звільнив від покарання місцевого мешканця, який купив підроблене водійське посвідчення через Facebook і пред’явив його поліцейським. Чоловік визнав свою провину, проте суд врахував його каяття, обіцянку не повторювати таких вчинків і звільнив від кримінальної відповідальності.

Як зазначається в ухвалі Тячівського районного суду, закарпатець Богдан К. на початку 2021 року замовив підроблене водійське посвідчення зі своєю фотографією через Facebook. Людину, у якої чоловік купив фальшиві документи, слідство не встановило.

Відомо, що у червні у Тячеві Богдана К., який перебував за кермом автомобіля Fiat та порушив правила дорожнього руду, зупинили поліцейські. Під час перевірки чоловік надав поліції підроблене водійське посвідчення. За висновком експерта, документи, які закарпатець пред'явив правоохоронцям, не відповідали встановленому зразку посвідчення водія та були виготовлені за допомогою принтера або копіювальної техніки.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся, запевнив що надалі злочинів не вчинятиме і попросив суд закрити кримінальну справу відносно нього. Прокурор у суді також не заперечував проти звільнення закарпатця від покарання.

Суд врахував, що Богдан К. вперше вчинив злочин, за місцем проживання характеризується посередньо, у вчиненому щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення. Відтак, суддя Тячівського районного суду Мирослава Стецюк «у зв’язку з дійовим каяттям» звільнила обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа) та закрила справу. Підроблене водійське посвідчення залишили в матеріалах кримінального провадження. Також обвинувачений зобов’язаний відшкодувати 1,3 тис. грн за проведення експертизи.