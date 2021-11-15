За фактом підроблення документу поліція розпочала кримінальне провадження

У Луцьку 19-річний юнак поскаржився патрульній поліції на відсутність у додатку «Дія» водійського посвідчення, яке він купив в інтернеті. Інцидент стався у суботу, 13 листопада, але відомо про нього стало у понеділок, після повідомлення прес-служби патрульної поліції. Зазначається, що за фейкове посвідчення лучанин заплатив 4 тис. грн. За фактом підроблення документу слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції області, виклик про шахрайство вони отримали у суботу, 13 листопада, близько 16:00. Заявник повідомив про те, що через інтернет він замовив собі посвідчення водія категорії А, перерахувавши за послугу 1000 грн.

«Опісля «документ» він забрав у відділенні пошти, яке знаходиться на вулиці Єршова, що у Луцьку, та оплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що «документ» відсутній у додатку «Дія». Інспектори прибули на місце події та виявили у 19-річного заявника посвідчення водія з ознаками підробки документа», – йдеться у повідомленні.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, вчинене за попередньою змовою осіб). Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на такий же термін.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині зазначили, що поки невідомо, хто саме понесе покарання: юнак, який замовив посвідчення, чи ті, хто його продав. Це буде з'ясовано вже після розслідування.