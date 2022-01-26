Волинська поліція закрила кримінальне провадження щодо 19-річного юнака з Луцька, який купив посвідчення водія і поскаржився патрульним на відсутність документа в «Дії». Слідчий встановив, що у його діях не було складу кримінального правопорушення. Зокрема, юнак не використовував підробку, а одразу повідомив про неї правоохоронців.

Нагадаємо, інцидент стався у Луцьку 13 листопада 2021 року. 19-річний хлопець, який купив посвідчення водія через інтернет, сам зателефонував у поліцію. Він повідомив, що заплатив за документ 4 тис. грн, а також здивувався тому, що посвідчення не з'явилось у додатку «Дія». За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 ККУ (використання підроблених документів), яка передбачала обмеження волі до п'яти років.

Втім, як повідомила поліція Волині у відповіді на запит ZAXID.NET, 7 грудня 2021 року слідчий закрив кримінальне провадження на підставі ч.1 п.2 ст. 284 КПК (встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення).

Причиною закриття провадження стало те, що юнак сам повідомив поліцію про підроблене посвідчення, як тільки його отримав. У використанні підроблений документ не був. А стаття 358 ККУ, за якою кваліфікували провадження, передбачає саме використання підробленого документа. Чи шукають слідчі осіб, які продали юнаку фальшиве посвідчення, у поліції наразі не повідомляють.

Нагадаємо, 25 січня Луцький міськрайонний суд призначив два роки умовно водієві, який купив посвідчення в Facebook, а тоді пред'явив фальшивий документ патрульним поліцейським.