Луцький суд призначив два роки умовно чоловікові, який купив підроблене посвідчення водія через Facebook. Викрити чоловіка вдалось у червні 2020 року, коли він пред'явив фальшивий документ патрульним поліцейським. Згодом експертиза встановила невідповідність у документі, через яку вдалось з'ясувати, що він підроблений.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 18 січня, обвинувачений Роман Бойко в кінці серпня 2019 року замовив через Facebook посвідчення водія. Виконавцю він надав своє фото та інші дані, необхідні для виготовлення документа. Підроблене водійське посвідчення чоловікові надіслали «Новою поштою».

У червні 2020 року водій пред'явив підроблене посвідчення поліцейським. Щоправда, за два тижні після інциденту експертиза встановила невідповідність у даті видачі посвідчення та даті виготовлення бланку. Відтак за цим інцидентом розпочали кримінальне провадження.

Допитаний у суді обвинувачений у скоєному зізнався та просив суд суворо не карати. Суддя Ярослав Артиш визнав Романа Бойка винним у порушенні ч.3 і ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів) та призначив йому два роки умовно. Також обвинувачений повинен оплатити 1,1 тис. грн за проведену експертизу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Судячи з вироку, слідчим не вдалось встановити особу шахрая, який виготовив фальшиве посвідчення. Зокрема, у матеріалах справи його називають «невстановленою досудовим розслідуванням особою».