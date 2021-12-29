Кабінет міністрів прирівняв водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток у додатку «Дія» до їхніх паперових аналогів. Про це у середу, 29 грудня, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

«Україна продовжує задавати тренди диджиталізації у світі: відсьогодні цифрові водійське посвідчення, техпаспорт та студентський квиток прирівняли до паперових аналогів. Такі постанови ухвалив Уряд, вони набувають чинності з моменту публікації», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що відтепер електронними версіями цих документів можуть користуватися всі громадяни будь-де, і ніхто не матиме права вимагати фізичний аналог документа.

«Режим без паперів в Україні впевнено набирає оберти. Завантажуйте застосунок Дія, генеруйте електронні документи та насолоджуйтеся перевагами діджиталізації», – написали в Мінцифри.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про запуск бета-тесту повідомлень користувачів сервісу державних послуг «Дія» про судові засідання, які їх стосуються. Зокрема користувач заздалегідь отримає повідомлення про те, яка судова суперечка та ким він у ній виступає – позивачем або відповідачем.