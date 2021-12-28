Сервіс державних послуг «Дія» запустив бета-тест повідомлень користувачів про судові засідання, які їх стосуються. Зокрема користувач заздалегідь отримає повідомлення про те, яка судова суперечка та ким він у ній виступає – позивачем або відповідачем, інформує сайт «Бабель» з посиланням на розробників «Дії».

«Тепер не буде випадків, коли суд надсилає судове повідомлення звичайною поштою, а ви про це вперше чуєте. Завдяки повідомленням «Дії» ви будете поінформовані вчасно», – розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробники також зазначили, що наразі додаток оновлювати не потрібно. Натомість для цього потрібно увімкнути у налаштуваннях опцію «Дозволити сповіщення». Також розробники сервісу оприлюднили відповідну відеоінструкцію.

Як інформував ZAXID.NET, 23 грудня у додатку «Дія» стартував бета-тест двох нових функцій – PhotoID «без гімнастики для шиї» і опитування, як частина інструменту електронної демократії.