У додатку «Дія» стартував бета-тест двох нових функцій – PhotoID «без гімнастики для шиї» і опитування, як частина інструменту електронної демократії. Про це повідомляє «Бабель».

Як повідомляється, користувачі «Дії» можуть взяти участь у бета-тестуванні нових функцій. Для цього потрібно перейти за посиланням і зареєструватися. Після цього на електронну пошту надійде лист із докладними інструкціями. Доступ до тестування відкриватиметься не одразу і займе деякий час.

Стати тестувальником можна як однієї нової функції, так і двох одразу. Проте, для тестування PhotoID у «Дії» має бути біометричний документ – ID-картка або закордонний паспорт.

Також «Дія» оновила правила авторизації.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці листопада на порталі «Дія» з’явились послуги з оформлення і перерахунку пенсій.