На порталі «Дія» з’явились послуги з оформлення і перерахунку пенсій
Від сьогодні на порталі державних послуг «Дія» можна заповнити анкету для оформлення пенсії
Із понеділка, 29 листопада, на порталі державних послуг «Дія» з’явились нові послуги – із оформлення та перерахунку пенсій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.
За словами міністра Михайла Федорова, для оформлення чи перерахунку пенсії на порталі «Дія» потрібно заповнити анкету, що передбачає відповіді у форматі «Так» або «Ні», і за потреби завантажити копії (фото) необхідних документів – інформація, що є в реєстрах, підтягнеться автоматично.
У Мінфцифри кажуть, що щороку понад мільйон українців оформлюють призначення чи перерахунок пенсії. Тепер їм не доведеться стояти для цього в чергах, що важливо в умовах пандемії коронавірусу.
Додамо, цього тижня запускається бета-тестування зміни місця реєстрації на порталі «Дія», що, за даними Мінцифри, є найпопулярнішою послугою серед українців.