Із понеділка, 29 листопада, на порталі державних послуг «Дія» з’явились нові послуги – із оформлення та перерахунку пенсій. Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

За словами міністра Михайла Федорова, для оформлення чи перерахунку пенсії на порталі «Дія» потрібно заповнити анкету, що передбачає відповіді у форматі «Так» або «Ні», і за потреби завантажити копії (фото) необхідних документів – інформація, що є в реєстрах, підтягнеться автоматично.

У Мінфцифри кажуть, що щороку понад мільйон українців оформлюють призначення чи перерахунок пенсії. Тепер їм не доведеться стояти для цього в чергах, що важливо в умовах пандемії коронавірусу.

Додамо, цього тижня запускається бета-тестування зміни місця реєстрації на порталі «Дія», що, за даними Мінцифри, є найпопулярнішою послугою серед українців.