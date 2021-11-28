З 1 грудня на порталі «Дія» Міністерство цифрової трансформації розпочне бета-тестування декларування місця проживання, тобто – зміни прописки. Записатися на бета-тест можна вже зараз.

Отримувати прописку в електронній формі через «Дію» Кабінет міністрів дозволив 10 листопада в рамках експериментального проекту. Раніше відповідна послуга була доступна для тих, хто має паспорт у формі ID-картки. Тепер нею зможуть користуватися українці, які мають паперовий паспорт-книжечку. Перед цим Верховна Рада ухвалила закон, який скасував штампи про прописку в українських паспортах і паперові витяги з ID-карток, а також дозволив змінювати прописку онлайн.

Зміна прописки онлайн: умови

Як повідомила в неділю, 28 листопада, прес-служба Міністерства цифрової трансформації, З

1 грудня усі охочі зможуть взяти участь у бета-тестуванні нової послуги. Для цього спершу потрібно зареєструватися на цій сторінці і вказати:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

КЕП (кваліфікований електронний підпис) заявника та власників/співвласників житла;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року (перевірити це можна тут);

вік заявника повинен бути мінімум 14 років.

У Міністерстві цифрової трансформації додали, що послуга буде доступна для всієї країни, але жителі Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона зможуть зробити це трохи згодом.

Послугу можна буде отримати за один робочий день.