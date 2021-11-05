Верховна Рада скасувала прописку в українських паспортах. Відповідний законопроект у другому читанні і в цілому підтримали 238 народних депутатів на засіданні парламенту в п’ятницю, 5 листопада.

Цей документ дозволить змінити місце реєстрації (проживання) онлайн або шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг.

Автори документа констатували, що реєстрація місця проживання – одна з найпопулярніших адмінпослуг, але в той же час процес реєстрації складний і тривалий. Від громадян вимагають занести до органу реєстрації або центру адмінпослуг від трьох до п’яти документів.

Новий законопроект переводить цю процедуру в онлайн, а також скасовує штампи в паспорті і виписки з ID-карти про прописку.

Зареєструвати місце проживання онлайн можна буде за допомогою «Дії». Для цього потрібно буде заповнити онлайн-заяву. Далі власник житла, де проживає людина, повинен підтвердити запит і дозволити зареєструватися в житло, яке внесено до реєстру нерухомого майна. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця проживання відбудеться автоматично. Послугу буде надано протягом доби.

Крім цього, в разі звернення за отриманням інших послуг, інформацію про місце проживання осіб Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності отримують самостійно шляхом доступу до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби.

Законопроект також визначає можливість отримання послуг в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборону вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цим законопроектом, документів.

Крім того, реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі.