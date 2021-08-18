В семи українських містах – Києві, Харкові, Рівному, Луцьку, Кривому Розі, Маріуполі та Вінниці – запрацювала послуга зміни місця реєстрації онлайн без необхідності відвідувати військовий комісаріат.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, портал державних електронних послуг «Дія» підключився до реєстру військовозобов’язаних.

«Зараз “Дія” робить запит до цього реєстру і відомості про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаються для зміни обліку зі старого військомата в новий. Це означає, що змінювати реєстрацію тепер можна без відвідування військомату взагалі. Треба зазначити, що це стосується людей, у яких все в порядку із документами. Якщо у вас немає, наприклад, військового квитка, то сходити у військомат для його оформлення все ж доведеться», – написав Федоров у колонці для сайту НВ.

Він пояснив, що раніше процедура зміни місця реєстрації виглядала складніше.

«Наприклад, ви хотіли б зареєструватися у новій територіальній громаді. Громада надсилає листа до вашого міста та окремо до демографічного реєстру. Дуже заплутаний шлях, який значно уповільнював процес. Лист міг загубитися та знайтися значно пізніше або взагалі не дійти», – розповів міністр.

Зараз ця процедура виглядає по-іншому: тепер усі територіальні громади зобов’язані передавати інформацію в демографічний реєстр в електронному вигляді. Розроблено спеціальний інструмент на базі Демографічного реєстру, який збирає дані з реєстру однієї громади та автоматично підтягує їх до реєстру іншої. А сільські громади, які вели реєстр в таблицях Excel чи у паперових журналах, тепер матимуть змогу працювати в електронній базі.

Наразі послуга зміни місця реєстрації онлайн працює у семи містах – Києві, Харкові, Рівному, Луцьку, Кривому Розі, Маріуполі та Вінниці й доступна для власників ID-карток. Нова реєстрація буде відображатися у вашій Дії — у внутрішньому або закордонному паспорті. Наступним кроком, за словами Федорова, буде надання можливості змінювати місце реєстрації онлайн для власників паперових паспортів.