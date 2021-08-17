Користувачі iPhone беруть участь у бета-тестуванні Covid-сертифікатів з 1 липня

Міністерство цифрової трансформації запустило тестування цифрових сертифікатів вакцинації проти Covid-19 у додатку «Дія» для операційної системи Android, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«З сьогоднішнього дня всі, хто реєструвався на тестування для Android, поступово отримуватимуть листи з посиланням на інструкцію і додаток», – заявив Федоров у вівторок, 17 серпня.

За його словами, тестування сертифікатів довелося затримати через те, що компанія Google, якій належить магазин додатків для Android Google Play, посилила вимоги до інформації, яка пов'язана з Covid-19, що торкнулося і додатків для смартфонів. Наразі Міністерство цифрової трансформації виконало всі вимоги Google.

Федоров додав, що Україна розпочала інтеграцію системи цифрових сертифікатів вакцинації до середовища ЄС.

«Минулого тижня ми почали підключатися до продуктового середовища ЄС, де запускаються всі Covid-сертифікати. Паралельно чекаємо визнання українських сертифікатів Євросоюзом. До безпечних подорожей по світу без зайвих перешкод залишилося зовсім небагато», – переконаний міністр.

Міністерство цифрової трансформації з 1 липня розпочало бета-тестування Covid-сертифікатів у мобільному додатку «Дія» для користувачів iPhone. Зареєструватися на нього могли ті, хто отримав два щеплення вакциною проти Covid-19.