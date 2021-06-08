«На Львівщині почали видавати Covid-паспорти», «Українцям, які щеплені Sinovac, видаватимуть європейські Covid-паспорти», «Ще три країни погодилися визнати українські Covid-паспорти» – новини з такими заголовками з’явилися упродовж останнього тижня на локальних та загальноукраїнських ЗМІ. І ввели читачів в оману, адже йдеться в них насправді не про Covid-паспорт (який насправді називається Covid-сертифікатом), а про міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

ZAXID.NET пояснює, чим відрізняються ці два документи, як, коли і де їх можна отримати, а також до яких країн можна потрапити зі свідоцтвом про щеплення, а до яких – з Covid-сертифікатом.

Кому видають міжнародне свідоцтво про вакцинацію?

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (на головному фото) – це документ, затверджений ВООЗ відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил. Його видають людям, які отримали відповідні профілактичні щеплення для подорожі до країн, де поширені небезпечні інфекції, – переважно до спекотних країн Африки, Центральної Азії, Південної та Центральної Америки. Йдеться про малярію, жовту лихоманку, черевний тиф, гепатити А та Б, холеру, дизентерію, японський енцефаліт, поліомієліт тощо.

З початком вакцинації від коронавірусу такі свідоцтва почали видавати і тим, хто отримав дві дози схваленої ВООЗ вакцини від Covid-19. Такими є всі вакцини, які використовує зараз Україна.

Для чого потрібне таке свідоцтво?

Деякі курортні країни – наприклад, Греція, Хорватія, Грузія, Болгарія, Іспанія – відкрили кордони для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів: їм не треба буде робити перед поїздкою ПЛР-тест чи тест на антиген. Для підтвердження проходження повного курсу вакцинації необхідно мати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Так само вакциновані українці та іноземці за наявності свідоцтва звільняються від обов’язкового карантину чи ПЛР-тестування після повернення з-за кордону.

Як отримати свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу?

Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу можна отримати одразу після щеплення другою дозою або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я, зокрема і в сімейного лікаря. Термін дії документу – 1 рік.

Свідоцтво про вакцинацію видають лише у паперовому вигляді. Заповнюється воно англійською або французькою мовою і додатково – українською. У документі вказують ім’я та прізвище людини (так, як у закордонному паспорті) і дані про вакцинацію – назва вакцини, дати вакцинації. На свідоцтві обов’язково має бути офіційний штамп закладу охорони здоров’я, підпис лікаря, а також підпис пацієнта чи його уповноваженого представника.

Що таке Covid-сертифікат (або як його називають ще Covid-паспорт) та кому його видають?

Covid-сертифікат – це документ, який збираються запровадити в ЄС з 1 липня для підтвердження, що людина не хвора коронавірусом. Планується, що за допомогою таких сертифікатів іноземці зможуть в’їжджати до країн Євросоюзу. В Україні їх розробкою за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ займаються спільно команди МОЗ, Мінцифри, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли ZAXID.NET, що Covid-сертифікати запустять на основі даних у Електронній системі охорони здоров’я. Вони мають бути як електронні, так і паперові та матимуть QR-код для підтвердження його чинності. Передача самих сертифікатів чи медичних даних українців у єдину європейську базу не передбачається.

У документі, на відміну від свідоцтва про вакцинацію, буде інформація не тільки про щеплення від коронавірусу (точна дата отримання вакцини, її назва, виробник, серійний номер і скільки доз), а й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після Covid-19.

Планується, що в’їзд до ЄС буде точно дозволений іноземцям, які вакцинувалися схваленими у ЄС вакцинами. Йдеться, зокрема, про Pfizer, AstraZeneca (європейського виробництва, індійська Covishield та південнокорейська SKBio у ЄС наразі не схвалені), Johnson & Johnson та Moderna. Також передбачається, що в’їзд дозволять і тим, хто щеплений схваленими ВООЗ вакцинами (тобто і Covishield та SKBio, а також CoronaVac). Остаточної позиції Євросоюзу щодо цього питання поки що немає.

Зараз в Україні формують нормативно-правову базу, а також розробляють способи, як підтверджувати дійсність таких сертифікатів. Україна консультується з Єврокомісією і синхронізує технічні питання. Директор Департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я НСЗУ Дмитро Черниш розповів Liga.life, що з кожною країною, до якої можна буде поїхати з Covid-сертифікатом, підписуватимуть відповідний меморандум. Інформація про те, які країни визнають сертифікати України, буде на covid19.gov.ua.

Як повідомив в ефірі «Україна 24» міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, запровадять Covid-сертифікати за 10-14 днів після того, як їх затвердить Євросоюз. Оскільки міжнародні вимоги до такого сертифікату поки що не затверджені, його формат може змінитися.

«Для того, щоб ці сертифікати почали діяти, вони мають бути затверджені в Європі. Затвердить Європа – і ми зможемо упродовж 10-14 днів затвердити його в Україні, і після цього можна буде їх запроваджувати. За інформацією від наших європейських партнерів, у ЄС значно розширили вимоги до Covid-сертифікату і він потребуватиме серйозних підзаконних актів, щоб надати доступ до тих чи інших реєстрів», – сказав урядовець.

У планах уряду також розробити внутрішній сертифікат, який не міститиме медичних даних – лише інформацію для ідентифікації людини та строк дії документі. У Мінцифри кажуть, що Кабмін ще має ухвалити рішення про те, коли і за яких обставин його будуть використовувати. За словами Олега Немчінова, внутрішній Covid-сертифікат використовуватиметься в разі запровадження знову червоних зон в Україні: люди з сертифікатом зможуть відвідувати масові заходи, магазини чи ресторани.

Як отримати Covid-сертифікат?

Електронні сертифікати спершу можна буде отримати в додатку «Дія»: вони відображатимуться там як один із документів, і його можна буде завантажити у форматі PDF та роздрукувати за потреби. З серпня-вересня планується, що паперові сертифікати можна буде отримати у сімейного лікаря, а з осені – у ЦНАПах.

Який його термін дії?

Covid-сертифікати будуть мати різні терміни дії, які залежатимуть від типу документа. Наприклад, сертифікат про вакцинацію, за попередньою інформацією, діятиме 180 днів. Також 180 днів діятиме сертифікат для людей, які перехворіли на коронавіру, а негативний результат ПЛР-тесту – лише 72 години.

Що робити, якщо термін дії Covid-сертифікату закінчився?

У Мінцифри говорять, що після того, як спливе термін дії сертифікату про вакцинацію, створити новий на основі даних про вакцинацію, зроблену понад півроку тому, не вийде. За таких умов потрібно буде повторно отримати повний курс вакцинації або скористатися іншим типом сертифікату – підтвердженням одужання від коронавірусу або негативним ПЛР-тестом.