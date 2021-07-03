В Україні з 1 липня розпочали бета-тестування Covid-сертифікатів або так званих Covid-паспортів. Вони генеруються в додатку «Дія» на основі даних, які внесені до системи електронного здоров’я під час вакцинації від коронавірусу. Стати тестувальником може кожен, хто отримав дві дози вакцини.

«30 червня міжнародні Covid-сертифікати, які будуть видаватися в Україні, внесені до Європейського репозитарію сертифікатів. Тобто їх зміст буде відповідати тому, що зараз прийнято в Євросоюзі», – сказав під час брифінгу 1 липня гендиректор Центру громадського здоров’я Роман Родина, повідомляє «Радіо Свобода».

Як повідомили ZAXID.NET у Міністерстві цифрової трансформації, аби стати бета-тестувальником Covid-сертифікатів, потрібно отримати дві дози вакцини і зареєструватися за посиланням. Після цього на електронну пошту тестувальника має прийти лист-підтвердження з інструкцією, що робити далі. Треба буде відкрити застосунок «Дія», перейти в розділ «послуги» і обрати «Covid-сертифікат», натиснути «згенерувати сертифікат», підписати «Дія.Підписом» заяву на обробку медичних даних. Після цього необхідні дані підтягнуться з системи е-Health автоматично, а сертифікат з’явиться поруч з іншими цифровими документами в додатку.

Як інформував раніше ZAXID.NET, українські Covid-сертифікати підтверджуватимуть не лише повний курс вакцинації від коронавірусу, а й негативний результат ПЛР-тесту і те, що людина перехворіла ковідом у минулому. За словами Романа Родини, сертифікат, що підтверджує вакцинацію, може бути згенерований на наступний день після введення двох доз вакцини і діятиме 180 днів. Сертифікат, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, діятиме 72 години. Також сертифікат, дійсний 180 днів, зможуть отримати ті, хто перехворів коронавірусом в останні півроку і чиї відповідні дані введені в електронну систему.

Covid-сертифікати почали діяти в ЄС від 1 липня, пише «Європейська правда». Документ може бути паперовим або в цифровому вигляді та обов’язково міститиме QR-код. Він містить інформацію про щеплення, або наявність імунітету внаслідок перенесеної хвороби, або негативний тест на коронавірус. Коли почнуть діяти українські сертифікати, в уряді поки що не повідомляють, проте раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов говорив, що Україна планує їх запустити за 10-14 днів після Євросоюзу.

Незважаючи на рекомендації ЄС, кожна країна-член самостійно визначає перелік документів, які необхідні для в’їзду до неї. Україна має з кожною країною укласти двосторонню угоду, яка регламентуватиме порядок в’їзду, наголосив Роман Родина. Так, для деяких країн достатньо підтвердження повного курсу вакцинації або навіть отримання лише однієї дози, для інших – додаткових результатів ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

Крім того, кожна країна самостійно вирішує, зі щепленнями якими вакцинами пускати іноземців. Базово всі мають впускати тих, хто вакцинувався схваленими в ЄС вакцинами: Pfizer, AstraZeneca (європейського виробництва, індійська Covishield та південнокорейська SKBio у ЄС наразі не схвалені), Johnson & Johnson та Moderna. Наприклад, Кіпр пускає туристів, вакцинованих не визнаним ВООЗ російським «Спутником V», проте в’їзд для вакцинованих визнаним ВООЗ Coronavac заборонений.

В Україні з цього переліку зараз використовують лише Pfizer, а також AstraZeneca для введення другої дози тим, хто раніше щепився Covishield і SKBio. Як пише Ліга.life, МОЗ звернувся до EMA (Європейського агентства з лікарських засобів) по роз’яснення щодо можливості в’їзду людей, щеплених вакциною AstraZeneca різного виробництва, а також щеплених вакциною Coronavac, яку вже визнала ВООЗ і використовує Україна.

Також додамо, що частина курортних країн Євросоюзу вже відкрили в’їзд туристам зі свідоцтвами про вакцинацію, наприклад, Греція, Кіпр та Хорватія. Роман Родина наголосив, що ці свідоцтва можна видавати не тільки на жовтому папері.

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що Європейський Союз за два тижні рекомендує відкрити кордони для громадян України, включивши її до списку країн, безпечних для подорожей. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, поки що України немає в цьому переліку, оскільки для оцінки безпечності країни використали давніші і вищі показники захворюваності.

«Варто враховувати, що оцінка показників здійснювалась не за останні дні, а за попередні кілька тижнів, коли вони були вищими. Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду», – сказав він «Європейській правді».

Водночас Олег Ніколенко зауважив, що потрапляння до цього списку не означає автоматичного відкриття кордонів ЄС для України, оскільки це рішення Єврокомісії є рекомендаційним, а держави-члени самі ухвалюють остаточне рішення щодо послаблення чи посилення обмежень для мандрівників.