З 1 липня почнуть діяти спрощені умови в’їзду вакцинованих українців на Кіпр. Відповідну інформацію опублікувало посольство Кіпру в Україні. Як уточнили в коментарі ZAXID.NET у посольстві, для спрощеного в’їзду необхідно, аби були виконані одночасно всі умови.

З 1 липня вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їхнього громадянства, звільняються від зобов’язань щодо пред’явлення лабораторного тесту та самоізоляції або карантину за дотримання таких умов:

вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною;

вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP Covid-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації.

Як наголосили у посольстві у відповідь на запитання ZAXID.NET, усі ці умови мають бути дотримані одночасно.

На запитання про те, чи зможуть українці, щеплені вакциною CoronaVac, скористатися умовами спрощеного в’їзду, в посольстві сказали, що вказані умови поширюються лише на щеплених вищевказаними вакцинами.

«Якщо вакцини немає у списку перелічених, то спрощений в’їзд неможливий», – повідомили у посольстві.

Зазначимо, що російської вакцини Sputnik V та китайської BBIBP Covid-19 в Україні немає. Натомість в Україні є велика кількість вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. Україна вже отримала понад 1,2 млн доз цього препарату і ще має отримати 500 тис. доз у рамках контракту, підписаного в грудні. Крім того, в рамках нового контракту, Україна ще має отримати 5,5 млн доз цієї вакцини.

Препарати від Pfizer та AstraZeneca також є в Україні, але в менших кількостях. Україна планує закупити 20 млн доз вакцини Pfizer, але наразі з цієї кількості в країну надійшло 117 тис. доз. Інші дози цієї вакцини надійшли безкоштовно в рамках ініціативи COVAX.