Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) при Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я розгляне питання поєднання різних вакцин від Covid-19. Йдеться про можливість щепити українців двома дозами, але різних вакцин.

«Національна технічна група експертів з питань імунізації зараз оцінює результати наукових досліджень. Вона вже опрацьовувала це питання і дійшла висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знову розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються», – сказав головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю «Ліга Life».

Додамо, що на цьому ж засіданні експерти розглянуть можливість початку вакцинації від коронавірусу підлітків.

Він зазначив, що зараз наукові дослідження показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин приводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини. Тому, за його словами, ймовірність того, що таке поєднання вакцин різних виробників при проведенні щеплень від коронавірусу буде дозволено, дуже висока. Водночас Кузін зауважив, що це питання складне з погляду логістики.

Як повідомляв ZAXID.NET, Раніше в межах дослідження Com-Cov, яке провели оксфордські науковці, було порівняно ефект після введення двох доз вакцини Pfizer, AstraZeneca чи комбінації цих двох вакцин. Зокрема, дослідження виявило, що поєднання двох доз вакцин різних виробників забезпечує високий імунний захист від хвороби. Зокрема, підсумковий ефект був навіть кращим, ніж у разі введення двох доз вакцин AstraZeneca. Професор з Оксфорда Метью Снейп зазначив, що результати дослідження можна використовувати для додання гнучкості вакцинації, але їх недостатньо, щоб рекомендувати ширший відхід від клінічно затверджених графіків.

Також відомо, що вакцина AstraZeneca дає кращий ефект у разі більших інтервалів між першою і другою дозами.