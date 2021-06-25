Міністерство охорони здоров'я планує рекомендувати вакцинувати від коронавірусу українських підлітків. Це пов'язано з поширенням варіанту коронавірусу «Дельта», розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він повідомив, що за попередніми даними цей штам може швидко вражати молодь.

«Вакцина, яка зараз є в Україні, рекомендована для громадян віком від 18 років, однак на кінець місяця вже заплановане засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка буде розглядати питання зміщення цих вікових норм до більш ранніх, оскільки вже ми отримали дані, що молоді люди переносять доволі непогано цю вакцину. Найближчим часом це може бути рекомендовано», – розповів Кузін у п’ятницю, 25 червня, повідомило «Суспільне».

Він зазначив, що наразі немає даних щодо ефективності всіх вакцин проти цього штаму. Лише відомо, що вакцина Pfizer захищає від «Дельти» на 90-91%.

Нагадаємо, наразі в Україні від коронавірусу вакцинують лише людей віком від 18 років, тоді як у багатьох країнах світу від коронавірусу також вакцинують і підлітків віком від 12 до 15 років.