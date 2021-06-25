Штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, виявився вдвічі заразнішим за вихідний штам з китайської провінції Ухань. Про це заявила головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан.

Раніше припускалось, що «Дельта» заразніший у 1,6 раза. За словами Свамінатан, тепер, враховуючи швидкість поширення, варіант «Дельта» може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі. Окрім того, «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих.

Але за її словами, наявні вакцини все ж ефективні щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання.

«Хороші новини в тому, що більшість вакцин, що сьогодні використовуються в світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання», – розповіла Свамінатан.

Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії. Цей штам раніше називали «індійським». Потім ВООЗ його перейменувала на штам «Дельта», щоб уникнути дискримінації країн.

Українські науковці наголосили, що штам «Дельта» активно поширюється в Росії. На нього може припадати до чверті від усієї захворюваності на коронавірус у цій країні. 23 червня в Україні зафіксували перші випадки зараження штамом «Дельта». В Олександрівську лікарню у Києві госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта», які нещодавно повернулись з Росії.

Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію. Перша із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у США, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.

Мутація E484Q, яка подібна до мутації E484K, виявленої на бразильському та південноафриканському варіантах, може змінити частини білка сполучення коронавірусу. Сам цей білок вірус використовує для контакту з клітинами людини.

Мутація L452R ще більше підвищує здатність білка контактувати з клітинами людини, тим самим збільшуючи заразність вірусу. Дослідження також припускає, що ця мутація може допомогти вірусу уникнути нейтралізуючих антитіл, які виробляє вакцина.