У двох людей в Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта», який вважається більш заразним і агресивним. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі ТСН.

За його словами, в Олександрівську лікарню у Києві госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину зі штамом «Дельта», які нещодавно повернулись з Росії.

«У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватних і 2 державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», – зазначив Данилов.

Аби не допустити поширення індійського штаму, сьогодні зібрався Апарат РНБО. На засідання прийшов міністр охорони здоров’я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету ВР, вірусологи, провідні медики і науковці. Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

Як пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Кабінет міністрів розглядає можливість обмежити в’їзд із країн, де поширюється новий коронавірусний штам «Дельта».

«Ми на Кабміні розглядали можливість посилити контроль за людьми, які приїжджають з чотирьох країн – Великої Британії, Індії, РФ і Португалії, де найбільша циркуляція так званого вірусу «Дельта», – пояснив він.

У МЗС України рекомендували українцям не їхати в країни, де зафіксоване поширення штаму «Дельта».

«Тим громадянам, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендується чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну», – наголосили у відомстві.

Як інформував ZAXID.NET, у Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що штам коронавірусу «Дельта» стає домінуючим у світі.

Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії. Цей штам раніше називали «індійським». Потім ВООЗ його перейменувала на штам «Дельта», щоб уникнути дискримінації країн.

Українські науковці наголосили, що штам «Дельта» активно поширюється в Росії. На нього може припадати до чверті від усієї захворюваності на коронавірус у цій країні. Через це у Росії стрімко погіршується ситуація з коронавірусом, особливо у двох найбільших мегаполісах країни – Москві та Санкт-Петербурзі.

У НАН України раніше також рекомендували розглянути варіант із встановленням додаткового контролю міграції між Україною та країнами, в яких стрімко поширюється штам «Дельта».

«За недостатнього контроля міжнародної міграції та недостатніх темпів вакцинації нова хвиля може початися навіть раніше за осінь», – вважають у НАНУ.