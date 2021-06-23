Вакцини AstraZeneca і Pfizer запобігають госпіталізаціям з коронавірусом у 90% випадків

Вакцини від коронавірусу від виробників AstraZeneca та Pfizer показали ефективність проти штамів «Дельта» і «Каппа», виявлених в Індії. Такі результати дослідження опубліковані в науковому журналі Cell, передає Reuters.

Зазначається, що ті, хто отримав дві дози вакцини, мають достатню кількість антитіл, аби протистояти інфікуванню значно більш заразними штамами коронавірусу «Дельта» і «Каппа». Також щеплення у 90% запобігають госпіталізації у разі зараження так званими індійськими штамами коронавірусу.

Також науковці проаналізували випадки повторного зараження коронавірусом і дійшли висновку, що ті, хто перехворів південноафриканським чи бразильським штамом, більш імовірно можуть заразитись штамом «Дельта», аніж ті, хто перехворів британським різновидом хвороби. Це означає, що останній варіант, що також називають «Альфа», може стати основою для розробки нового покоління вакцин від коронавірусу.

Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», уперше виявлений в Індії, стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.

До слова, в Україні можуть обмежити міграцію з країнами, де стрімко поширюється штам «Дельта».