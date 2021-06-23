В Україні у середу, 23 червня, розпочався четвертий етап вакцинації від Covid-19. Під час нього щепитимуть людей віком від 60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають супутні захворювання.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, також на четвертому етапі від коронавірусу щепитимуть ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі і слідчих ізоляторів. При цьому в МОЗ не повідомили, якими саме вакцинами їх щепитимуть.

Одночасно продовжиться щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів:

медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я;

мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;

маломобільних громадян;

соціальних працівників та священнослужителів;

освітян;

військовослужбовців та співробітників інших структур державної безпеки;

працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;

працівників паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.

Також на підконтрольній українському уряду території вакцинують громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також нагадаємо, що з 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі вони працюють зазвичай лише у вихідні. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям. Перший такий центр відкрився у столичному Міжнародному виставковому центрі в Києві.

Наразі в Україні є такі вакцини від коронавірусу:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech;

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Oxford/AstraZeneca (індійського, італійського і південнокорейського виробництва).

Раніше МОЗ дало поради тим, хто не може отримати другу дозу вакцини в рекомендовані терміни.