В Україні стартував четвертий етап вакцинації від коронавірусу
На четвертому етапі щепитимуть, зокрема, в’язнів та персонал СІЗО і в’язниць
В Україні у середу, 23 червня, розпочався четвертий етап вакцинації від Covid-19. Під час нього щепитимуть людей віком від 60 років, а також людей віком 18-59 років, які мають супутні захворювання.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, також на четвертому етапі від коронавірусу щепитимуть ув’язнених та персонал закладів позбавлення волі і слідчих ізоляторів. При цьому в МОЗ не повідомили, якими саме вакцинами їх щепитимуть.
Одночасно продовжиться щеплення пріоритетних груп з попередніх етапів:
- медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я;
- мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів;
- маломобільних громадян;
- соціальних працівників та священнослужителів;
- освітян;
- військовослужбовців та співробітників інших структур державної безпеки;
- працівників органів державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів;
- працівників паливно-енергетичного комплексу та інших структур, від яких залежить функціонування держави.
Також на підконтрольній українському уряду території вакцинують громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Також нагадаємо, що з 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі вони працюють зазвичай лише у вихідні. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям. Перший такий центр відкрився у столичному Міжнародному виставковому центрі в Києві.
Наразі в Україні є такі вакцини від коронавірусу:
Comirnaty/Pfizer-BioNTech;
CoronaVac/Sinovac Biotech;
Oxford/AstraZeneca (індійського, італійського і південнокорейського виробництва).
Раніше МОЗ дало поради тим, хто не може отримати другу дозу вакцини в рекомендовані терміни.