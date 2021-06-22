Вакцинуватись можуть усі охочі в порядку живої черги та зареєстровані в додатку "Дія"

У середу та четвер, 23-24 червня у Львові працюватимуть три центри вакцинації. Щепитися від коронавірусу зможуть зареєстровані в додатку «Дія», а також усі охочі, які матимуть при собі декларацію з сімейним лікарем або паспорт.

За інформацією прес-служби Львівської міськради, Центри вакцинації облаштують у ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом, 7б), ТРЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226а) і в ліцеї «Львівський» (вул. Лисеницька, 3). Також щеплення робитимуть мобільні й стаціонарні бригади медзакладів.

Як розповіла керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, центри вакцинації діятимуть з 16:00 до 19:00 год. У ТРЦ Forum Lviv щеплення робитимуть на третьому поверсі, у Victoria Gardens – на другому поверсі, в ліцеї «Львівський» – у вестибюлі.

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Вакцинуватись зможуть ті, хто зареєструвався в додатку «Дія», а також усі охочі у порядку живої черги. З собою необхідно мати декларацію із сімейним лікарем або паспорт.