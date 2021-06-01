Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech для екстреного застосування. Це дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення цією вакциною, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook ввечері, 1 червня.

«ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення», – написав Ляшко.

Міністр нагадав, що Україна закупила 1913000 доз вакцини CoronaVac, зараз цієї вакциною проводиться щеплення осіб 65+, маломобільних груп населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок «Дія».

Як інформував ZAXID.NET, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу Sinovac для екстреного застосування у світі. Вона стала сьомим препаратом проти коронавірусу.