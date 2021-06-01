Україна наразі найбільше закупила вакцину CoronaVac від компанії Sinovac

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала китайську вакцину від коронавірусу Sinovac для екстреного застосування у світі, вона стала сьомим препаратом проти коронавірусу. Про це повідомила у вівторок, 1 червня, женевська штаб-квартира ВООЗ.

«Сьогодні ВООЗ затвердила вакцину Sinovac-CoronaVac від Covid-19 для використання в надзвичайних ситуаціях, надавши країнам, фінансовим організаціям, агентствам із закупівель і співтовариствам впевненість в тому, що вона відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності й виробництва», – йдеться в заяві.

ВООЗ рекомендує щепити вакциною дорослих від 18 років за схемою з двох доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів.

«Результати ефективності вакцини показали, що вакцина запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих і запобігла важкій формі Covid-19 і госпіталізації у 100% досліджуваного населення», – заявили у ВООЗ.

Також в ВООЗ повідомляють, що дані про імуногенність препарату показують, що вакцина, ймовірно, буде мати захисний ефект і у літніх людей. За даними AFP, вакцини Sinovac вже використовують у 22 країнах світу.

ВООЗ вказує, що це другий китайський продукт, який отримав надзвичайне схвалення. На початку травня організація рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу. Схвалення ВООЗ є обов’язковою умовою для потрапляння в список розповсюджуваних через програму COVAX препаратів, а також для міжнародних закупівель.

До сьогоднішнього дня в списку препаратів ВООЗ, рекомендованих для екстреного застосування проти коронавірусу, були шість препаратів: вакцина Comirnaty, розроблена спільно компаніями Pfizer з США і BioNTech з Німеччини, засіб компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson, вакцина американської компанії Moderna, а також два варіанти вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca і Оксфордського університету та вакцина китайської компанії Sinopharm.

Що це за вакцина CoronaVac і як вона працює?

Вакцину CoronaVac розробили спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедичний дослідницький інститут Бутантан у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma.

Sinovac Biotech, на потужностях якої виробляється вакцина — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, яка була заснована у Пекіні у 2001 році, а нині виробляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцини на рік. Також Sinovac було розроблено і виведено на ринок вакцини проти гепатиту А, гепатиту А+В, вірусів грипу, зокрема пташиного і паротиту тощо.

Вакцина CoronaVac діє на основі методу інактивації, під час якого вірусні частки руйнують, запобігаючи їхньому розмноженню. При цьому білків пошкодженого віріона достатньо, щоб імунітет розпізнав їх, «увімкнув» імунну відповідь та «запам‘ятав» на майбутнє білок цього типу. Застосування невеликої кількості інактивованих вірусів не може нашкодити людині.

Наразі вакцина CoronaVac сертифікована до участі в глобальній ініціативі вакцинації COVAX, в межах якої китайський виробник зобов'язався надати 10 мільйонів доз препарату. Наразі КНР безплатно поставляє вакцину CoronaVac до 69 країн, що розвиваються, та продає ще 43 державам в межах комерційних закупівель.

Серед країн Європи сертифікували вакцину CoronaVac Угорщина та Сербія.

Бразильський Інститут Бутантан, який проводив клінічні дослідження вакцини від SinoVac, заявив, що ефективність препарату становить 50,38%. Випробування охопили понад 13 тисяч добровольців. Вакцину СoronaVac також випробовували в Туреччині та Індонезії на значно меншій кількості добровольців. Туреччина заявила про рівень ефективності в 91,25%, Індонезія – 65%.

Вакцину від Sinovac Biotech вже використовують, зокрема, сам Китай та Арабські Емірати. 26 травня в Україну прибули 500 тис. доз вакцини CoronaVac. Тоді в українському МОЗ вказували, що загальна ефективність вакцини CoronaVac коливається від 50,38% до 83,5%.