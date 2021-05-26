В Україну прибули ще 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу CoronaVac від китайського виробника Sinovac Biotech. Препарат відправили на лабораторний контроль. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Наразі Україна вже отримала 1,7 млн доз вакцини CoronaVac з тих 1,9 мільйона, про які уряд домовився з виробником ще в грудні.

«Це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Температура зберігання +2...+8 ℃, препарат не потребує особливих умов холодового ланцюга», – повідомили у МОЗ.

Нову партію вакцини відправили на лабораторний контроль. Станом на 21 травня на перевірці також перебували півмільйона доз вакцини CoronaVac, які прибули в Україну 9 травня.

Загальна ефективність вакцини CoronaVac коливається від 50,38% до 83,5%.

Окрім того, 26 травня в Україну також прибули перші 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech, які закупили коштом держави. Планується, що до кінця тижня мають доставити ще 167 310 доз цього препарату.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні триває з 24 лютого. Щеплення роблять чотирма препаратами: CoviShield – та сама вакцина Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії, – AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї, CoronaVac та Pfizer.

Наразі перше з двох щеплень проти Covid-19 зробили 987191 людині, завершила вакцинацію (отримала дві дози) 97391 людина.

Національний план вакцинації від коронавірусу передбачає, що всіх українців прищеплять за державний кошт. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику. За Національним планом вакцинації проти коронавірусу, у травні в Україні мали б зробити щонайменше 5,6 млн щеплень. Для цього щодня потрібно вакцинувати приблизно 182 тис. людей – поки таких темпів не досягли.