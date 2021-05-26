Медики у COVID-відділенні

У Франції близько у 50 людей діагностували новий варіант COVID-19. Регіональний орган охорони здоров’я описав його як «дуже рідкісний», повідомляє The Guardian.

У зв’язку із цим у країні створили додаткові центри тестування.

Хоча новий штам і назвали «варіантом Бордо», професор Патрік Дехейл, науковий та медичний радник місцевого органу охорони здоров’я, заявив, що це насправді мутація так званого британського варіанту (В.1.1.7).

Багато з тих, хто отримав позитивні результати, були учнями школи в районі міста Бакалалан та їхніми батьками. Жоден з них не був госпіталізований.

Професор Дехайл розповів, що у людей з новим варіантом проявляються «звичайні симптоми» або їх немає взагалі. Водночас він підкреслив, що вакцини PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen, що є у Франції, ефективні проти цього варіанту.

Близько 80% усіх нових випадків захворювання на COVID у Франції є «британським варіантом», більш заразним від оригінального коронавірусу.

Нагадаємо, в Індії медики заявили вже про майже 9 тис. хворих на мукормікоз, або «чорний грибок», який дедалі частіше почали виявляти серед видужалих від коронавірусу.